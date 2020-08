Ministério da Economia divulga Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021 às 15h30

O Ministério da Economia divulga logo mais, às 15h30 (de Brasília), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021. Às 16 horas, o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, dará entrevista coletiva transmitida pela internet para comentar a proposta.



Também participarão da coletiva o secretário especial adjunto de Fazenda, Gustavo Guimarães, o secretário de Orçamento Federal, George Soares, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Otávio Lacerda, e o subsecretário de Gestão Orçamentária, Márcio Albuquerque.



Diferentemente de anos anteriores, quando a proposta orçamentária foi entregue pessoalmente ao Congresso Nacional, neste ano, o procedimento de entrega será protocolar. "Devido à pandemia, o procedimento de entrega do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 ao Congresso Nacional será feito de forma protocolar", informou o Ministério da Economia em nota.