Canadá: PIB se contrai à taxa anualizada de 38,7% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá se encolheu à taxa anualizada de 38,7% no segundo trimestre de 2020, diante dos efeitos da pandemia de novo coronavírus, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Statistics Canada, como é conhecido o órgão local de estatísticas.



Embora tenha sido forte, a queda do PIB canadense entre abril e junho foi menor do que a contração de 40% prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal. A retração anualizada do PIB do Canadá no primeiro trimestre, por sua vez, foi mantida em 8,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.