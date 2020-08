Fed: há economia saudável, mas setor afetado por covid demorará a se recuperar

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que "ainda há uma economia saudável", nos Estados Unidos, mas com a exceção do segmento afetado diretamente pela covid-19. "Se conseguirmos manter a doença sob controle, o restante da economia pode se recuperar relativamente rápido", comentou, durante o simpósio virtual de Jackson Hole, ao responder a questões depois de discurso.



Powell destacou, contudo, que há um segmento da economia - "que envolve reunir as pessoas, alimentá-las, fazê-las voar pelo país, dormir em hotéis, entretê-las" - que terá "muita dificuldade para se recuperar". "São muitos trabalhadores, milhões de pessoas que realmente estão com dificuldade para encontrar emprego", disse. "Nós temos de apoiar essas pessoas e ajudá-las a voltar a suas vidas no trabalho."



O presidente do Fed previu que a crise da covid-19 será superada, "talvez com idas de vindas". Durante cerca de dois anos, porém, o desemprego deve seguir "relativamente alto", advertiu, com as pessoas nesses setores citados com dificuldade para encontrar trabalho.



Segundo Powell, a recuperação econômica em maio e junho nos EUA "veio mais cedo e mais forte do que o esperado", por isso há "muita força na economia".



Ele destacou a natureza singular da crise atual, na qual os EUA vinham em um quadro econômico forte, freado pela pandemia e pela necessidade de conter a disseminação do vírus.