Há sinal de retomada em fluxo para emergentes, mas ainda saída no Brasil, diz IIF

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) afirma que, após saídas recordes de fluxo dos mercados emergentes mais cedo neste ano, o quadro recente é mais positivo. A retomada dos fluxos para esses mercados, porém, "permanece modesta em relação aos fluxos de saída em 2020", segundo relatório da entidade.



Além disso, o IIF diz que há sinais de "crescente diferenciação nos fluxos para os emergentes, com a saída de capital da Turquia e de algumas outras nações ainda ocorrendo, entre elas o Brasil.



O instituto comenta que a melhora recente no quadro geral para emergentes se deve também ao relaxamento monetário conduzido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).



Entre os casos de emergentes ainda com saída da capital, contudo, o IIF cita, pela ordem, Turquia, Brasil, Polônia, Índia, Colômbia, Paquistão e México.



Em gráfico sobre o assunto, o IIF mostra dados entre janeiro e junho deste ano dessas nações citadas.