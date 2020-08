SEC permite que empresas levantem capital por listagem direta na Bolsa de NY

A Securities and Exchange Comission (SEC), equivalente americana à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aprovou um requerimento da Bolsa de Valores de Nova York para permitir que empresas levantem capital no mercado por meio da listagem direta. O instrumento constitui uma alternativa à oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).



Até então, o recurso era permitido apenas para companhias que não levantassem capital durante o processo. Há dois anos, a Spotify se tornou a primeira gigante do setor de tecnologia a entrar no mercado pela listagem direta, que dispensa a figura de bancos de investimentos como intermediárias. Nesse caso, a formação de preço é feita primordialmente em mercado aberto.



Na decisão, a SEC destacou que a medida incentivará mais negócios a abrirem capital. Para a reguladora, o processo pode tornar a precificação dos papeis mais precisa, além de ampliar o acesso de investidores.