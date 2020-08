FMI confirma contato do governo da Argentina com pedido de novo pacote de ajuda

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou comunicado nesta quarta-feira, 26, no qual confirma o pedido do governo da Argentina por um novo pacote de ajuda. A diretora-gerente do Fundo, Kristalina Georgieva, diz que teve uma conversa "muito construtiva e positiva" nesta quarta com o presidente Alberto Fernández.



Segundo Georgieva, ambos discutiram os desafios da Argentina, inclusive no contexto da pandemia global, e as prioridades do governo do país adiante, em particular "a necessidade de revigorar a economia, enquanto continua a proteger os mais vulneráveis".



Nesse contexto, Fernández notificou a diretora-gerente sobre a requisição de seu governo para começar as discussões sobre um novo programa de apoio do FMI.



"Mal podemos esperar para aprofundar nosso diálogo sobre como podemos apoiar melhor os esforços do governo para gerenciar o impacto da pandemia, retomar rápido o crescimento e criar empregos, além de reduzir a pobreza e o desemprego enquanto fortalece a estabilidade macroeconômica, em benefício de todos os argentinos", diz Georgieva na nota.



Ela diz ainda que reafirma sua prontidão para ter um papel, ao lado das autoridades locais, para "apoiar a Argentina nesses momentos desafiadores".