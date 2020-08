Comissário de Comércio da UE confirma saída do posto após ser alvo de críticas

Comissário de Comércio da União Europeia, Phil Hogan informou, em comunicado, que entregou no período da noite (hora local) desta quarta-feira, 26, um pedido de demissão à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo ele, a controvérsia por causa de uma visita recente dele à Irlanda estaria se tornando "uma distração" de seu trabalho e minaria sua atuação nos próximos meses, por isso a decisão.



Hogan foi criticado por ir a um campo de golfe na Irlanda em meio à pandemia da covid-19.



Ele argumentou que sempre tentou seguir as regulações contra a disseminação do vírus no país e havia entendido que as havia cumprido, particularmente após ter tido teste negativo para a doença.



De qualquer modo, ele pediu desculpas por seus "erros" durante essa visita. "Como representante público, eu deveria ter sido mais rigoroso ao aderir às diretrizes contra a covid", comentou na nota.