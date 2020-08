Febraban: Com Pronampe, carteiras de crédito de bancos cresce 10,9% em 12 meses

Pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com as principais instituições financeiras que atuam no Brasil mostra uma expectativa de crescimento de 10,9% nas carteiras de crédito em julho, em 12 meses, e de 0,8% na comparação com junho. Segundo a entidade, foram ouvidos bancos que representam entre 38% e 91% do saldo total do sistema, dependendo da linha de financiamento.



A Pesquisa Especial de Crédito da Febraban passa a ser divulgada mensalmente, segundo a entidade, e vai retratar as prévias do mercado no mês anterior à divulgação. Os resultados serão reportados pelas instituições com cerca de uma semana de antecedência à publicação da nota do Banco Central sobre crédito. Neste mês, o BC divulga os números na próxima sexta-feira (28).



Na terça-feira, 25, a Febraban havia divulgado uma outra pesquisa sobre as estimativas para o crédito neste ano e em 2021. Esta pesquisa será divulgada também periodicamente, e é feita logo após as reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que acontecem a cada 45 dias.



Caso a estimativa para o mês de julho seja confirmada, será a primeira vez desde agosto de 2015 que a carteira total de crédito volta a se expandir a um ritmo anual de dois dígitos, informa a Febraban. "O resultado reforça o papel desempenhado pelo sistema financeiro durante a crise do novo coronavírus, atendendo às necessidades de liquidez, principalmente das empresas", diz a representante dos bancos em nota.



De acordo com a pesquisa, a expectativa de expansão do saldo da carteira de crédito decorre de um comportamento relativamente similar ao da carteira com recursos destinados às pessoas físicas e jurídicas, que devem crescer 0,9% e 0,7%, respectivamente.



O levantamento revelou que, em julho, a estimativa para pessoas físicas é impulsionada pela alta de 1,1% da carteira com recursos livres, e de 0,7% da carteira direcionada. "A expectativa de expansão da carteira de pessoa física com recursos livres, captada pela pesquisa, poderá representar a maior alta mensal para a modalidade desde o início da crise, um indício da retomada do consumo pelas famílias", diz a Febraban. Segundo a pesquisa, em 12 meses, o saldo da carteira de pessoa física total deve apresentar expansão de 8,5%.



No crédito pessoa jurídica, a expansão mensal foi concentrada na carteira com recursos direcionados, cujo saldo deve ter alta 4,5% no mês, beneficiado em grande parte pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que teve a maior parte de seus recursos liberada em julho. Assim, a variação anual da carteira de empresas total deverá apresentar expansão de 14,1%, maior taxa de crescimento da carteira desde setembro de 2013.