Abimaq: 38% das empresas do setor tentaram e não conseguiram acesso a crédito

Em meio às tantas notícias positivas do setor de máquinas e equipamentos em julho, a que diz respeito ao acesso das empresas ao crédito frustrou. Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) na semana passada mostra que 38% dos empresários do setor tentaram, mas não conseguiram acesso às linhas de crédito disponíveis para o setor.



"O crédito continua muito mal. A nossa pesquisa da semana passada mostra que o crédito continua sendo um problema", disse o presidente da Abimaq, José Velloso, em coletiva há pouco.





Contratações



O setor de máquinas e equipamentos contratou em julho 5 mil trabalhadores, elevando em 1,7% o números de empregados em relação a junho. O indicador foi comemorado pelo presidente da Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor, José Velloso.



"Nossa expectativa é a de que o emprego no setor continue melhorando se as continuarem indo bem como foram em julho", disse o presidente da Abimaq. Para ele, o setor recuperou os empregos perdidos e voltou ao nível de emprego de dezembro de 2019.