Agro criou 86,2 mil vagas entre janeiro e julho, informa CNA

O setor agropecuário abriu 86,2 mil postos de trabalho de janeiro a julho deste ano, segundo análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



A agropecuária criou 62.663 mil no período, em especial para produção de lavouras temporárias, produção de lavouras permanentes, hortícolas, criação de bovinos, florestas plantadas, criação de aves e criação de suínos.



Segundo a CNA, essas vagas foram abertas principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia.