EUA estudam medidas para ajudar empresas aéreas, como Delta, American e United

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, revelou nesta quarta-feira, 26, em entrevista ao site Politico que o governo americano estuda medidas para nova ajuda financeira a empresas aéreas dos Estados Unidos, como Delta Airlines, American Airlines e United Airlines. O setor foi duramente atingido pela pandemia do novo coronavírus.



"Já tomamos quatro ações e vamos tomar outras. Serão medidas do Executivo, porque com o Congresso não vai funcionar", disse Meadows, na entrevista. "Espero que possamos ajudar as companhias aéreas e evitar que alguns dos funcionários delas sejam dispensados", completou.



O presidente Donald Trump tem enfrentado dificuldades em negociar com a oposição no Legislativo para aprovar projetos, como um novo pacote fiscal.



O chefe de gabinete da Casa Branca ainda reforçou que os EUA vivem uma "recuperação em V", tese do governo, embora alguns analistas discordem do ritmo de retomada da atividade no país após o choque da pandemia.