Economia: Diogo Mac Cord é nomeado secretário especial de Desestatização

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes confirmaram no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação de Diogo Mac Cord de Faria para exercer o cargo de secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Diogo Mac Cord assume o posto no lugar do empresário Salim Mattar, que deixou o governo por estar insatisfeito com o ritmo das privatizações.



Mac Cord já atuava na pasta da Economia, como secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura. A sua indicação para o novo cargo foi anunciada no último dia 13, quando também foi escolhido o agora ex-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) Caio Mario Paes de Andrade para o cargo de secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.



Caio Paes de Andrade, já nomeado semana passada, substituiu o economista Paulo Uebel, que saiu da equipe de Guedes junto com Mattar, também por discordâncias dentro do governo, neste caso sobre a estratégia de deixar a reforma administrativa parada.