Moody's mantém projeção de queda do PIB do Brasil em 6,2% em 2020

A Moody's manteve a previsão de queda de 6,2% para o PIB do Brasil em 2020, com crescimento de 3,6% em 2021. O tombo do PIB brasileiro neste ano só é inferior, entre os emergentes citados pela empresa, ao de Argentina (-12%), México (-10%) e África do Sul (-6,5%).



Na média de 10 emergentes que compõem o G-20, o PIB recuará 1,4% em 2020, com crescimento de 5,9% no próximo ano.