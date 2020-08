BC faz revisão estatística e déficit em conta em 2019 sobe para US$ 50,9 bilhões

O Banco Central realizou neste mês revisão ordinária do balanço de pagamentos e da posição de investimento internacional. A revisão, originalmente marcada para julho, foi postergada para agosto, em função da pandemia do novo coronavírus.



Com a revisão de dados, o déficit em transações correntes para o ano de 2019 subiu de US$ 49,5 bilhões (2,7% do PIB) para US$ 50,9 bilhões (2,8% do PIB). Já a revisão da renda primária foi de déficit de US$ 56,1 bilhões para US$ 57,5 bilhões.



"Dentre os componentes revisados da renda primária, destaca-se a receita de lucros de investimento direto, que somou US$ 15,9 bilhões em 2019, US$ 1,0 bilhão (5,9%) menor que os US$ 16,9 bilhões estimados antes da compilação dos Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) anual", pontuou o BC em seu site. "A distribuição dessa receita entre dividendos remetidos e lucros reinvestidos também foi alterada."