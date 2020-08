Restituição do IR: Receita abre consulta ao 4° lote; veja se chegou a sua vez

Para saber se teve a restituição liberada, a pessoa deve acessar a página da Receita Federal . Caso o sistema acuse algum tipo de pendência na declaração, é possível regularizá-la por meio do Portal e-CAC . A Receita disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones, que permitem acessar serviços diversos, como consulta às declarações do IRPF e à situação cadastral no CPF.O depósito da restituição é feito na conta indicada pelo contribuinte. Quando o valor consta como "creditado" no site de consultas, mas não aparece nos extratos do declarante, ele deve procurar o Banco do Brasil (BB), instituição financeira que gerencia os pagamentos do IR. Essa situação, segundo a Receita, geralmente ocorre quando há equívocos no preenchimento dos formulários da declaração.O contato com o BB pode ser feito pessoalmente, em qualquer agência, ou por meio da Central de Atendimento, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).