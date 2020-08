Bianco: Prorrogação do BEm por 2 meses usará orçamento original do programa

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, explicou nesta sexta-feira, 21, que a nova prorrogação por dois meses do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) não exigirá acréscimos no orçamento original da medida.



Segundo o secretário, a retomada do emprego em diversos setores permitirá ao governo prorrogar o programa por mais dois meses com menor custo. Até agora, o programa registra 16 milhões de acordos celebrados para suspensão de contratos ou a redução de salários e jornada de trabalho.



"Nem todos os setores precisam da prorrogação do BEm agora, apenas aqueles que continuam com problemas para retomar as atividades. Com isso, vamos prorrogar o BEm mantendo o mesmo orçamento original da medida", completou.



Para Bianco, o primeiro resultado positivo do mercado de trabalho após a chegada da pandemia de covid-19 ao País é fruto do acerto das políticas públicas do governo. Depois de quatro meses no vermelho, houve a abertura líquida de 131.010 empregos com carteira assinada em julho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta pelo Ministério da Economia.