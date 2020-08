Villefort terá nova loja na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Com investimentos estimados em R$ 42 milhões, o Villefort Atacarejo inicia na próxima semana a construção de uma nova loja em um terreno de 19.800 metros quadrados no trevo de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde por 30 anos funcionou o Motel Green Park.



A 25ª loja do grupo varejista terá pouco mais de 10 mil metros quadrados de área construída e estacionamento para 305 veículos. No terreno do empreendimento será implantado também um centro comercial para locação.



O projeto já foi aprovado pela Prefeitura de Sabará e a inauguração do novo estabelecimento está prevista para o início do próximo ano. O Villefort fará ainda melhorias nas vias e revitalização das placas de sinalização no entorno, para organizar o fluxo de acesso a Sabará e à loja, nas margens da rodovia MG-05.





Segundo o presidente do Villefort, Virgilio Villefort, a Serão ofertados aproximadamente 250 vagas de empregos diretos e 500 indiretos.