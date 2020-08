Maia atribui vitória da manutenção de veto do reajuste à Câmara

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), atribuiu a vitória pela manutenção do veto do reajuste dos servidores públicos até 2021 a um trabalho construído pelo parlamento e seus líderes. "Foi a Câmara que construiu a solução. Não tirando a importância do governo, mas foram os líderes que construíram a solução", disse o deputado. "A Câmara tem tido responsabilidade e trabalhado na pauta de modernização do Estado brasileiro", afirmou.



"Essa coisa de ficar atacando uma Casa porque o resultado não foi aquilo que esperava é muito ruim, da mesma forma que fizeram com a Câmara antes, ontem fizeram com o Senado. Resultado de votação é resultado do que é construído e daquilo que nossa democracia nos dá", disse.



Maia, que raramente participa das votações do Congresso, esteve no plenário nesta quinta-feira, 20, durante toda a sessão e chegou a fazer a orientação de voto pelo seu partido o DEM.