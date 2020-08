Bolsonaro: puseram questão do fura-teto e imprensa 'demitiu' Guedes

O presidente Jair Bolsonaro classificou como notícia falsa a abordagem sobre sua fala na semana passada em relação a furar o teto de gastos públicos. Há uma semana, o chefe do Planalto admitiu que existe no governo a ideia de descumprir o mecanismo.



"A ideia de furar o teto existe, o pessoal debate. Qual o problema?", questionou Bolsonaro durante transmissão semanal nas redes sociais no último dia 13.



Nesta quinta-feira, 20, porém, Bolsonaro afirmou que a abordagem sobre sua fala foi falsa. "A imprensa demitiu o Paulo Guedes, o mercado ficou nervoso, o dólar caiu, a bolsa subiu...", declarou o presidente, classificando a notícia do "fura teto" como fake news.