BNDES diz ter discussões com Estados sobre privatização de distribuidoras de gás

Ao citar as diversas iniciativas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nas discussões em torno da formação do novo mercado de gás no País, o presidente da instituição de fomento, Gustavo Montezano, disse nesta quinta-feira, 20, que o banco tem discussões com vários Estados sobre a privatização das companhias estaduais de distribuição de gás. A dinamização desse processo, porém, exige que se "repense" o modelo de concessão, segundo o executivo.



"O potencial de investimentos é grande, mas é preciso repensar os modelos de concessão", afirmou Montezano, em transmissão ao vivo pela internet durante a 21ª Conferência Anual do banco Santander.



Além do apoio à privatização das distribuidoras estaduais, o BNDES vem atuando no apoio técnico às discussões sobre mudanças nas leis no Congresso Nacional e no assessoramento técnico ao Ministério de Minas e Energia (MME) para desenhar um sistema de oferta da produção e demanda por parte de indústrias e geradores de energia.



O banco também poderá financiar investimentos, disse Montezano, tanto em infraestrutura - a construção de um gasoduto pode exigir em torno de R$ 10 bilhões, segundo o executivo - quanto na conversão de veículos, plataformas de abastecimento e fábricas para usarem gás natural.