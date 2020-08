Congresso inicia sessão para votação; oposição obstrui e pede adiamento

O Congresso deu início à sessão apenas com deputados para a votação de vetos presidenciais, entre eles, o do reajuste dos servidores públicos até 2021. Há ainda outros dois vetos na pauta.



A oposição iniciou a sessão com trabalho de obstrução.



Os deputados querem que seja mantido na pauta o veto sobre o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e, por isso, apresentaram um pedido para que a sessão seja adiada.



O quórum nesse momento na sessão é de 400 deputados.