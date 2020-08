PSDB diz em nota que votará pela manutenção do veto do reajuste salarial

O PSDB irá votar pela manutenção do veto ao reajuste salarial aos servidores públicos até 2021. O anúncio foi feito pelo partido em uma nota assinada pelo líder da bancada na Câmara, Carlos Sampaio (SP), e pelo presidente do partido, Bruno Araújo. "O impacto de R$ 119 bilhões que a medida trará ao País poderá inviabilizar a prestação de serviços em todas as áreas, neste período dramático de enfrentamento à pandemia e de atendimento às pessoas por ela afetadas", justificam os tucanos no texto.



Na nota, eles dizem ainda que reconhecem a importância e o valor dos profissionais que atuam na linha de frente no combate à covid-19 e na assistência à população. "Mas é preciso compreender que a situação fiscal do País não permite aumentos de despesa dessa magnitude neste momento", dizem.



O veto já foi derrubado pelos senadores e deverá ser votado ainda nesta quinta-feira, 20, pelos deputados.