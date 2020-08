Desonerações somam no ano até julho R$ 64,142 bilhões

As desonerações tributárias concedidas pelo governo federal resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 64,142 bilhões entre janeiro e julho deste ano, valor maior do que em igual período do ano passado, quando ficou em R$ 56,330 bilhões. Apenas no mês de julho, as desonerações totalizaram R$ 10,613 bilhões, também acima do que em julho do ano passado (R$ 8,081 bilhões).



Um fator que impacta as desonerações neste ano é a suspensão da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que incide sobre operações de crédito por 180 dias. A medida foi anunciada no começo de abril por 90 dias e renovada por mais 90 dias em julho. Segundo a Receita Federal, a medida custará R$ 14 bilhões ao governo.



No começo de julho, o presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação da desoneração da folha de 17 setores da economia até dezembro de 2021, mantendo o encerramento do benefício ao fim deste ano. O Congresso, porém, deve votar a derrubada desse veto na próxima semana.