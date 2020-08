4 milhões de domicílios tinham morador que solicitou empréstimo, diz IBGE

Cerca de 4 milhões de famílias do País, o equivalente a 5,9% dos 68,5 milhões de domicílios brasileiros, tinham algum morador que solicitou empréstimo durante a pandemia do novo coronavírus. Aproximadamente 3,3 milhões deles (4,8% dos lares) tiveram a solicitação de crédito atendida, e em outros 762 mil casas o empréstimo não foi concedido.



Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensal e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 20.



O acesso a empréstimos na pandemia foi um dos seis novos temas abordados em julho pelo levantamento, que integra as Estatísticas Experimentais do IBGE.



O IBGE destaca que cerca de 82% das famílias que solicitaram empréstimo foram atendidas.



"A maior parte dos empréstimos foram pedidos em bancos ou financeiras, 75,7%, e 23,6% dos empréstimos solicitados foram com parente ou amigo", disse Maria Lucia Vieira, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.