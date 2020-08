CBS ameaça continuidade do ProUni

Além de aumentar o custo das mensalidades escolares e das faculdades privadas, o novo tributo sobre o consumo apresentado pelo ministro Paulo Guedes praticamente acaba com o Programa Universidade para Todos (ProUni), que hoje garante bolsas de estudo para quase 161 mil universitários. Como contrapartida para essas bolsas, as faculdades e universidades privadas podem compensar o valor a ser pago com o PIS e a Cofins. Já o projeto do governo que cria Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) para substituir os dois tributos não prevê mais esse abatimento.



"Ou seja, a proposta acaba com qualquer estímulo para as instituições participarem do programa", explica o diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), Sólon Caldas.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.