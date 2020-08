Líderes do governo fazem reunião com deputados por manutenção de veto

Os líderes do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), e na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), organizam neste momento uma reunião por videoconferência com outras lideranças partidárias para tentar reverter na Câmara a derrubada do veto ao reajuste de salários de servidores durante a pandemia do novo coronavírus.



De acordo com auxiliares do governo, a estratégia é argumentar aos deputados que derrubar o veto, assim como fizeram os senadores na noite da quarta-feira, 19, representaria uma falta de responsabilidade com o País em um cenário de pós-pandemia.



O Ministério da Economia calcula que, se confirmada, a derrubada do veto presidencial comprometeria uma economia fiscal entre R$ 121 bilhões e R$ 132 bilhões.



Após serem acionados pelo presidente Jair Bolsonaro, líderes do Centrão também atuam para ajudar o governo para reverter o resultado do Senado, entre eles o líder do PP, Arthur Lira (AL), que afirmou estar "trabalhando para manter" o veto de Bolsonaro ao reajuste dos servidores.