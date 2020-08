Para Casa Branca, todos os sinais apontam para recuperação da economia em 'V'

Apesar da alta no número de pedidos de auxílio-desemprego ter surpreendido negativamente, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, ainda estima que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos crescerá 20% no segundo semestre de 2020. "Todos os sinais apontam para uma recuperação em formato de 'V'", afirmou, em entrevista à Fox Bussiness.



Kudlow admitiu que o coronavírus ainda representa um risco para a atividade econômica americana, mas citou uma série de indicadores que apontam para a melhora no varejo, na indústria e no mercado imobiliário. "Os números de maio, junho e julho têm sido espetaculares", caracterizou.



Sobre novos estímulos fiscais, o diretor destacou que o governo quer repassar recursos para escolas e para os correios, além de garantir benefício adicional a desempregados.



No entanto, ele ponderou que não pretende concordar com a proposta dos democratas de um pacote de US$ 3,5 trilhões. "Isso não vai acontecer", disse.