Confiança da indústria sobe 8,4 pontos em agosto ante julho, diz prévia da FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de agosto teve um avanço de 8,4 pontos em relação ao resultado fechado de julho, para 98,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Caso se confirme, o índice terá recuperado aproximadamente 93% das perdas observadas em março e abril decorrentes da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.



Houve melhora nas avaliações dos empresários tanto em relação ao momento atual quanto em relação às perspectivas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA) aumentou 8,1 pontos em agosto, para 97,2 pontos. Já o Índice de Expectativas avançou 8,8 pontos, para 99,3 pontos.



O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou um aumento de 3,1 pontos porcentuais em relação ao patamar de julho, passando de 72,3% para 75,4% em agosto.



Se confirmado, o resultado do Nuci será 0,1 ponto porcentual superior ao de março (75,3%), embora ainda 4,4 pontos porcentuais abaixo da média histórica do período de janeiro de 2001 a março de 2020.



A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 784 empresas entre os dias 1º e 18 de agosto. O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo dia 27.