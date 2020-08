Bolsonaro elogia Tereza Cristina e diz que agronegócio vem batendo recordes

O presidente da República, Jair Bolsonaro, enalteceu, em visita a Mato Grosso do Sul, a atuação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, considerada por ele "o orgulho do agronegócio" no País. "O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida", afirmou Bolsonaro, durante a inauguração de uma estação de radar de Corumbá (MS). A ministra é sul-mato-grossense e deputada federal pelo Estado.



Segundo Bolsonaro, o homem do campo "não parou de trabalhar" e "não teve lockdown" durante a pandemia do novo coronavírus para manter a produção e o abastecimento.



O presidente disse, ainda, que, o governo enfrentou a questão da pandemia no setor com a contribuição de Tereza Cristina



"Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura, inclusive, abrindo fronteiras para além da América do Sul, obviamente", disse Bolsonaro na cerimônia.



O presidente elogiou que, antes das viagens presidenciais ao exterior, no ano passado, Tereza fez "um trabalho de base muito bem feito" com outros países para a assinatura de acordos. Entre os países visitados estava a China, principal parceiro comercial do Brasil, mas criticada pela ala ideológica do governo.



"Por isso, o nosso agronegócio vem batendo recordes, cada vez exporta mais. Os portos do Brasil, também, ao longo dos últimos cinco meses têm batido recordes mês após mês de exportação daquilo que produzimos no campo", afirmou o presidente.