Grupo Mateus, de varejo e atacado no Nordeste, protocola prospecto para IPO

O Grupo Mateus, com atuação no segmento de atacado e varejo no Nordeste do País, protocolou na noite de sexta-feira, na CVM, o prospecto preliminar de sua oferta inicial de ações (IPO). O grupo, familiar, é controlado por quatro acionistas: Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus Rodrigues Junior e Denilson Pinheiro Rodrigues.



A empresa tem forte participação no Nordeste e fechou junho deste ano com 29 lojas do Mix Atacarejo, 24 lojas do Mateus Supermercados, 2 Hiper Mateus. A empresa ainda conta com 66 lojas da rede Eletro Mateus.



No prospecto, o grupo informou que a receita nos primeiros seis meses de 2020 fechou em R$ 5,1 bilhões, crescimento de 27% na comparação com igual intervalo de 2019. O lucro líquido foi de R$ 297 milhões, alta de 78%. Já o Ebitda fechou em R$ 478 milhões, crescimento de 62% em igual comparação, com margem Ebitda avançando de 7,3% para 9,3%.



A oferta tem como coordenador líder a XP e conta também com o Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Safra.