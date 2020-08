Veja como receber quarta parcela do auxílio emergencial

(foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil ) De acordo com o calendário da Caixa Econômica Federal, os beneficiários nascidos em agosto recebem, nesta sexta-feira (14/8), a quarta parcela do auxílio emergencial de R$600. Dados do Ministério da Cidadania mostram que 775.203 pessoas do Distrito Federal estão cadastradas para receber o benefício.

Os beneficiários recebem de acordo com os ciclos dos depósitos na poupança social digital e saques em dinheiro. O calendário de pagamento está organizado de acordo com o mês de nascimento. A parcela recebida nesta sexta-feira (14/8) pelos nascidos em agosto poderá ser sacada em 1º de setembro.





O auxílio está previsto para acabar na quinta parcela, que deve ter o ciclo iniciado em 28 de agosto — para os nascidos em janeiro. Em relação à quarta parcela, as pessoas que nasceram em setembro são as próximas na fila do pagamento. O depósito está programado para a próxima segunda-feira (17/8) e o saque para 5 de setembro.





O Governo do DF também concede auxílio para os moradores locais, porém, quem solicitar apoio do GDF, não pode acumular com o benefício da União.





Até o momento, o total entregue para moradores da capital federal é de R$1,86 bilhão, sendo R$347,9 milhões referentes à quarta parcela.





Veja o calendário de pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600:

Quarta parcela

Depósito na poupança digital da Caixa:

Nascidos em janeiro: 22 de julho

Nascidos em fevereiro: 24 de julho

Nascidos em março: 29 de julho

Nascidos em abril: 31 de julho

Nascidos em maio: 05 de agosto

Nascidos em junho: 07 de agosto

Nascidos em julho: 12 de agosto

Nascidos em agosto: 14 de agosto

Nascidos em setembro: 17 de agosto

Nascidos em outubro: 19 de agosto

Nascidos em novembro: 21 de agosto

Nascidos em dezembro: 26 de agosto





Saques:

Nascidos em janeiro: 25 de julho

Nascidos em fevereiro: 01 de agosto

Nascidos em março: 01 de agosto

Nascidos em abril: 08 de agosto

Nascidos em maio: 13 de agosto

Nascidos em junho: 22 de agosto

Nascidos em julho: 27 de agosto

Nascidos em agosto: 1; de setembro

Nascidos em setembro: 05 de setembro

Nascidos em outubro: 12 de setembro

Nascidos em novembro: 12 de setembro

Nascidos em dezembro: 17 de setembro