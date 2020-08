China expande programa piloto para uso de moeda digital

O Ministério de Comércio da China anunciou nesta sexta-feira um programa piloto para utilizar uma moeda digital em grandes cidades do país, expandindo uma iniciativa do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) de lançar um sistema de pagamentos eletrônico.



O programa, que faz parte de um ampla estratégia do governo chinês para promover o setor de serviços, envolverá Pequim, Tianjin, a província de Hebei, o Delta do Rio Yangtzé e a Área da Grande Baía de Cantão-Hong Kong-Macau.



Cidades das regiões central e oeste da China também testarão a moeda digital se já estiverem preparadas, afirmou o ministério.



O programa, que é coordenado pelo PBoC, poderá ser estendida para outras partes do país.



Meses atrás, o PBoC lançou a moeda digital de forma experimental em Shenzhen, Suzhou, Chengdu e Xiong'an, cidade-satélite de Pequim, como parte dos preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, que terão a capital chinesa como sede principal.



O PBoC avalia que o uso de um sistema de pagamentos digital estatal ajudará a combater a lavagem de dinheiro, jogos de azar e financiamento de atos terroristas.