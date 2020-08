Recuperação econômica vai levar algum tempo, diz Ministério da Economia alemão

A economia alemã deve crescer fortemente no terceiro trimestre, mas a recuperação do declínio histórico na produção econômica levará algum tempo, disse nesta sexta-feira, 14, o Ministério da Economia do país, em nota.



"Com a redução gradual das restrições, o processo de recuperação da Alemanha foi reiniciado em maio. A recuperação econômica adicional depende em grande medida do curso da pandemia de coronavírus em casa e no exterior, disse o ministério", completou o ministério.



De acordo com o órgão, a pandemia segue um fator de incerteza, pesando no comércio exterior e no setor manufatureiro.



Por outro lado, o ministério vê as empresa alemãs "visivelmente mais confiantes" e indicadores apontando para uma recuperação ao longo do ano, com alguma estabilização no comércio varejista e no mercado de trabalho do país.