PIB da zona do euro tem contração histórica de 12,1% no 2º tri, confirma Eurostat

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 12,1% no segundo trimestre de 2020 ante os três meses anteriores em meio ao impacto da pandemia da covid-19, sofrendo a maior contração numa série histórica iniciada em 1995, de acordo com revisão divulgada nesta sexta-feira, 14, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.



Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB do bloco registrou um tombo de 15% entre abril e junho.



Os números vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas iniciais publicadas no fim de julho.



Exportações



Segundo dados com ajustes sazonais publicados também nesta sexta pela Eurostat, as exportações da zona do euro saltaram 11,2% em junho ante maio, enquanto as importações cresceram 5,2% no período.



Os resultados marcaram o segundo mês de avanço do comércio externo da zona do euro, após quedas históricas causadas pela pandemia de coronavírus em abril.



As exportações, porém, continuam 17% abaixo dos níveis de fevereiro, último mês antes de a covid-19 começar a prejudicar os fluxos comerciais do bloco.



Já o superávit da balança comercial da zona do euro aumentou de 8,6 bilhões de euros em maio para 17,1 bilhões de euros em junho, também no cálculo com ajustes sazonais.