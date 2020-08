Senado inicia sessão com risco hidrológico na pauta

O Senado iniciou a sessão para votar o projeto de lei do risco hidrológico - o chamado GSF (Generation Scaling Factor). A proposta, tema de um dos maiores impasses do setor elétrico nos últimos cinco anos, seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro se aprovada.



De acordo com senadores, há acordo para aprovar o texto. O governo é favorável à medida, mas já demonstrou intenção de veto ao dispositivo que destina parte dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para o Brasduto, um novo fundo proposto para expandir gasodutos.