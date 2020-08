Para diretor do BC, recuperação da economia não será 'exatamente em V'

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a recuperação da economia brasileira não será "exatamente em V". "Há setores da economia que não conseguem voltar devido ao afastamento social", pontuou Kanczuk.



Segundo ele, o varejo e a indústria trazem indicações de uma retorno firme da atividade, "mas serviços voltados à família, como manicure, cabeleireiros, não retornam com a mesma força".



Kanczuk lembrou que alguns economistas têm afirmado que a recuperação será em swoosh - o símbolo da empresa americana Nike.



O diretor do BC participou nesta quinta do evento virtual "Orientações e observações do Bacen para O novo normal", organizado pela Associação e Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro (Aberj).