Para Casa Branca, economia dos EUA se recupera em 'V'

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, comentou em evento virtual nesta quinta-feira, 13, o recuo no número de novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Para ele, a economia americana "se sai bem", apesar de "reveses" na reabertura.



"As vendas no varejo estão melhorando, estamos uma recuperação em "V"", afirmou ele, durante participação em evento virtual da AS/COA.



Kudlow disse acreditar que a taxa de desemprego nos EUA irá baixar a "um dígito" em agosto e que o setor manufatureiro passa por um "boom". "Ainda há dificuldades, mas claramente temos uma recuperação em andamento", observou, acrescentando que vários setores da economia têm mostrado forte recuperação desde maio e que o mercado acionário está muito forte, o que é um bom sinal em sua avaliação.



Ele ainda pontuou que o governo defende fortemente a reabertura das escolas, já que as crianças seriam menos vulneráveis à covid-19, embora tenha reconhecido que ainda existem riscos. "Ainda há focos da covid e estamos trabalhando duro para enfrentar isso", disse, adicionando que os números de casos no país estão melhorando.