Embraer faz mudanças na diretoria da Aviação Comercial

A Embraer anunciou mudanças no quadro da Aviação Comercial. O diretor para a Europa, Rússia e Ásia Central Martyn Holmes passa a ser diretor comercial (Chief Commercial Officer) da Embraer Aviação Comercial, com reporte ao presidente & CEO Arjan Meijer, que assumiu em junho.



Por sua vez, Cesar Pereira, que estava em Cingapura, vai liderar Europa, Oriente Médio e África. E Raul Villaron, que comandava estas duas última regiões, será diretor da Ásia-Pacífico, excluindo China, que segue sob o comando de Guo Qing.



Nas Américas, Mark Neely torna-se diretor, ele que liderava vendas para América do Norte. Outro que se reporta ao CEO é que Simon Newitt, agora diretor de Contratos e Gestão de Ativos.



Deixam a empresa Reinaldo Krugner, Charlie Hillis e Paulo Estevão de Carvalho Tullio.