Vendas de veículos na China saltam 16,4% em julho e marcam 4º mês de crescimento

As vendas de carros e veículos comerciais na China saltaram 16,4% em julho ante igual mês do ano passado, a 2,11 milhões de unidades, marcando o quarto mês consecutivo de alta nas vendas, segundo dados da associação chinesa de montadoras.



Apenas as vendas de automóveis subiram 7,7% na mesma comparação, a 1,6 milhão de unidades, registrando o melhor resultado em mais de dois anos.



Os números do setor automotivo chinês são mais uma indicação de que a segunda maior economia do mundo continua se recuperando do choque da pandemia de coronavírus.