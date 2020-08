Tereza Cristina: meu sonho é sair tendo aberto comércio de carne bovina com Japão

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta sexta-feira, 7, que um dos sonhos que ela tem ao fim da sua gestão seria deixar aberto o mercado do Japão para a carne bovina in natura do Brasil.



"É meu sonho de consumo sair do ministério deixando aberta a via de comércio (de carne bovina in natura) com o Japão", disse a ministra, em sua fala de encerramento do Encontro de Confinamento e Recria 2020, promovido hoje pela Scot Consultoria no formato online.



Atualmente, o Japão não compra carne bovina in natura do Brasil por causa de barreiras sanitárias - como a vacinação no Brasil contra a febre aftosa.



"Já conquistamos muitos mercados importantes, mas para conseguir outros temos de trabalhar com certificação, rastreabilidade, ficarmos livres da vacinação contra febre aftosa", exemplificou a ministra. "Enfim, cumprir protocolos e mais protocolos."



Com a finalidade de contribuir na ampliação do mercado externo para os produtos agropecuários do Brasil, a ministra adiantou que está tentando colocar mais quatro adidos agrícolas do Ministério da Agricultura no exterior. "Vamos aumentar os adidos agrícolas em pelo menos quatro vagas", confirmou. "Não temos certeza ainda se vamos conseguir, mas vamos trabalhar para que isso aconteça."