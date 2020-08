Costa: marco do gás está na reta final e vai revolucionar indústria brasileira

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos Da Costa, disse que a votação do novo marco do gás natural está na "reta final" e vai revolucionar indústria brasileira.



Em live organizada pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) , Costa pediu ainda apoio dos representantes do setor junto a parlamentares para manutenção dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto do saneamento. "Se forem derrubados, podem comprometer o que foi alcançado", afirmou.



Costa afirmou que o marco do saneamento é a maior prova da preocupação do governo com o meio ambiente. O governo de Jair Bolsonaro vem sendo criticado internacionalmente pelo aumento do desmatamento e condução das políticas ambientais. "Este é um governo que se preocupa muito com o meio ambiente, apesar da mídia dizer o contrário. Nenhuma medida se aproxima do impacto que o marco do saneamento tem no meio ambiente", rebateu Costa.



De acordo com o secretário, o novo marco pode gerar mais de 500 mil empregos na construção da rede de saneamento ao longo dos próximos anos. "O negócio do saneamento é muito bom. Tem demanda e é um setor que independe de crises e condições econômicas", completou.