Estoque de veículos cai para volume suficiente a 24 dias de venda, diz Anfavea

O estoque de veículos parados em pátios de montadoras e concessionárias caiu no fim de julho para um volume equivalente a 24 dias de venda, tendo como referência o ritmo de emplacamentos do mês passado, segundo informação da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).



No total, o setor tem 138,3 mil veículos em estoque.



No fim de junho, os estoques estavam em 157,6 mil unidades e cobriam 27 dias de venda.