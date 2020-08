Gasto com Habitação aumenta 0,80% no IPCA de julho, diz IBGE

A alta na conta de luz pressionou os gastos das famílias com Habitação em julho. A energia elétrica residencial aumentou 2,59%, uma contribuição de 0,11 ponto porcentual para a taxa de 0,36% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Houve reajustes tarifários em São Paulo, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre.



Além dos reajustes, houve aumento da alíquota de PIS/Cofins em Fortaleza e São Paulo.



Curitiba teve diminuição da alíquota, além de redução tarifária.



O custo do grupo Habitação subiu 0,80% em julho, um impacto de 0,13 ponto porcentual no IPCA.



A taxa de água e esgoto subiu 0,02%, enquanto o gás encanado diminuiu 0,01%.