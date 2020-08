7,5% dos ocupados ficaram fora do trabalho por quarentena na 2ª semana de julho

Cerca de 6,2 milhões de pessoas, ou 7,5% da população ocupada estavam afastados do trabalho devido ao distanciamento social na segunda semana de julho, informou nesta sexta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse contingente teve redução em relação à semana anterior (7,0 milhões ou 8,6% da população ocupada) e frente à semana de 3 a 9 de maio (16,6 milhões ou 19,8% dos ocupados).



Segundo dados da Pnad Covid, elaborada pelo IBGE, a população ocupada do País na semana de 12 a 18 de julho foi de 81,8 milhões, registrando estabilidade em relação à semana anterior (81,1 milhões de pessoas) e queda em relação à semana de 3 a 9 de maio (83,9 milhões de pessoas).



Já a população ocupada e não afastada do trabalho foi estimada em 72,5 milhões de pessoas, com aumento em relação à semana anterior (71,0 milhões) e também frente à semana de 3 a 9 de maio (63,9 milhões). Entre essas pessoas, 8,2 milhões (ou 11,3%) trabalhavam remotamente.



"Esse contingente ficou estável frente à semana anterior (8,2 milhões ou 11,6%) e, em números absolutos, ficou estável em relação à semana de 3 a 9 de maio (8,6 milhões), porém com queda porcentual frente àquela semana (13,4%)", informou o IBGE.