Na véspera do Dia dos Pais, governo de MG orienta 62 municípios a fechar lojas

Com apenas 1,9 mil habitantes, Água Comprida, no Sul de Minas, foi orientada pelo Programa Minas Consciente a manter apenas os serviços essenciais abertos neste fim de semana (foto: Prefeitura de Água Comprida/Divulgação)

Liberação

As 62 localidades aconselhadas ao recuo do comércio constam nas sete macrorregiões que avançaram para a onda amarela, ou seja: autorizadas a manter o funcionamento de serviços não essenciais considerados de baixo risco, como salões de beleza e lojas do varejo. O avanço da pandemia nesses municípios, no entanto, inspira cuidados, o que, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE-MG), levou à recomendação para aumento do rigor da. A decisão final, todavia, caberá aos prefeitos.Metade das cidades da lista de retração fica no Sul de Minas. É o caso de, que contabiliza 320 casos confirmados e 13 mortes pela COVID-19, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Outro exemplo é, com 487 infectados e 17 óbitos pela doença. A cidade, entrentanto, não deve seguir as diretrizes do programa, já que a prefeitura anunciou na quarta (5) a extensão do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais durante o fim de semana. Os demais municípios pertencem ao Triângulo Mineiro (18), Zona da Mata (10), Norte (1) e Região Central (1).Dezessete cidades do grupo têm menos de 20 mil habitantes e economia com baixo potencial de aglomeração o que, em tese, as classificaria para um tratamento diferenciado dentro do Minas Consciente, com direito a abertura de bares e restaurantes. A SES-MG, porém, argumenta que a curva de crescimento dos casos de COVID-19 nesses municípios é desproporcional à capacidade de acolhimento dos sistemas de saúde. Nessa situação estão a pequena, com apenas 1,9 mil habitantes; São João da Mata, com 2,7 mil; Espírito Santo do Dourado com 4,6 mil; Silvianópolis, com 6,2 mil; e Estiva, com 11,3 mil. Todas ficam no Sul do estado.