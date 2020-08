Dia dos Pais não anima varejo e só 19% dos empresários estão otimistas com vendas

Apesar da retomada gradual da economia em diversas regiões do Brasil, o empresariado nacional não está animado com as perspectivas de vendas para o Dia dos Pais, segundo levantamento da Boa Vista que entrevistou 600 varejistas, empresários do setor de serviços e da indústria entre os dias 6 e 17 de julho. Apenas 19% dos empresários consultados disseram estar otimistas com o desempenho deste ano, enquanto 52% se dizem pessimistas e outros 29% afirmam que a situação não deve mudar.



Quanto às vendas, 78% dos entrevistados acreditam que em 2020 o desempenho será pior ou igual ao de 2019. Só 12% preveem melhora no faturamento para o Dia dos Pais.



Na análise por setor, a perspectiva de aumento é de 15% no comércio, 10% em serviços, e 29% para a indústria. Para 62% dos empresários, a expectativa é de que cada consumidor gaste R$ 100 ou menos por presente.



Importante para o varejo, a data representa, em média, cerca de 5% da receita anual do comércio para 44% das empresas.



Apenas o Natal, Black Friday e o Dia das Mães rendem mais ao setor. A pesquisa da Boa Vista aponta que 75% dos empresários concordam que há uma demanda reprimida nos consumidores. Por outro lado, 53% deles discordam que isto é sinônimo de melhora nas vendas.



E-commerce



O levantamento ainda identificou que os comerciantes vão intensificar o uso de plataformas digitais neste Dia dos Pais. 73% dos empresários varejistas afirmam que irão investir no e-commerce para a data.



Para os empresários do setor de serviços, 59% farão mais investimentos nas plataformas online. Em média, 51% dos empresários viram novas oportunidades de negócios por meio do comércio eletrônico. Destes, 18% ainda irão implantá-la.