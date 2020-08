'Podemos chegar a um crescimento de 3,5% a 4% no fim desse governo', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 6, confiar em uma recuperação acelerada da economia brasileira após a crise causada pela pandemia de covid-19. "Podemos chegar a um crescimento de 3,5% a 4% no fim desse governo, mas não gosto de fazer projeções sobre o crescimento, somos uma ciência social. Mas tenho certeza de que o Brasil surpreenderá o mundo e terá um crescimento maior que o de outros países na saída da crise", completou.



Guedes avaliou ainda que o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo a mais de 66 milhões desempregados e trabalhadores informais foi bem sucedido. "Não houve nenhum distúrbio social e as pessoas continuaram se alimentando durante as medidas de distanciamento social", citou, em evento promovido pela Fundação Internacional para a Liberdade (FIL).



A instituição é presidida pelo prêmio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.



Guedes destacou ainda o fechamento de 1,2 milhão de vagas formais de trabalho desde o começo da pandemia, enquanto os Estados Unidos registraram 30 milhões de postos de emprego perdidos na crise. "Preservamos 11 milhões de empregos", afirmou, citando o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM), que permitiu a suspensão de contratos ou a redução de jornada e salário.