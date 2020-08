Greenpeace acusa JBS de não cumprir acordo

A organização não governamental Greenpeace Internacional divulgou ontem relatório que aponta impactos da indústria de carne no meio ambiente e critica a brasileira JBS por quebra de compromisso com a exclusão de desmatadores em sua cadeia de produção.



A publicação faz parte de campanha do Greenpeace Reino Unido contra a rede de supermercados Tesco, exigindo que a empresa pare de comercializar produtos de companhias acusadas de envolvimento na destruição da Amazônia e do cerrado. O relatório diz que a JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, possui um "atraso inaceitável" em honrar a promessa de não contribuir mais para o desmatamento.



De acordo com a ONG, a JBS e outros frigoríficos se comprometeram em 2009 a zerar o desmatamento de sua cadeia de suprimentos em até dois anos, o que incluía não ter nenhum fornecedor, direto ou indireto, que trabalhasse em áreas desmatadas da Amazônia. As empresas também prometeram não contribuir com invasões de terras indígenas e áreas protegidas.



Em nota, a JBS reafirmou seu compromisso com o fim do desmatamento em toda a sua cadeia de suprimentos. A empresa diz que tem " liderado o setor em medidas para aprimorar a rastreabilidade da cadeia de suprimentos" e trabalhado "em colaboração com órgãos governamentais nacionais e regionais para desenvolver soluções



envolvendo as melhores práticas". (Colaborou Tânia Rabello)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.