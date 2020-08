SulAmérica tem lucro líquido de R$ 498,3 milhões no 2º trimestre; 91% maior

A seguradora SulAmérica registrou lucro líquido de R$ 498,3 milhões no segundo trimestre de 2020, um avanço de 91% em relação aos R$ 260,8 milhões do mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre, o lucro foi mais de seis vezes maior. No semestre, o lucro foi de R$ 578,1 milhões, alta de 19,4%. Em comentários que acompanham o balanço, a administração ressalta a venda do segmento de seguros de automóveis e massificados para a Allianz.



O total de receitas operacionais da SulAmérica no trimestre chegou a R$ 4,793 bilhões, aumento anual de 5%, e queda de 2,7% em relação ao primeiro trimestre. As receitas de seguros ficou em R$ 4,587 bilhões entre abril e junho, avanço de 5,7% na comparação com o mesmo período de 2019, e queda de 1,4% em relação aos três primeiros meses de 2020.



Nos números da companhia, chama a atenção a queda do índice de sinistralidade, de 80,8% para 69,1% em um ano. No primeiro trimestre, este índice estava em 81,6%. Segundo a SulAmérica, no caso de saúde, que responde pela maior parte dos prêmios, a redução está relacionada ao adiamento de procedimentos eletivos e queda na frequência de procedimentos de urgência, por conta da pandemia de covid-19.



Assim, houve uma melhor sensível também no Índice Combinado da seguradora, passando de 98,6% para 89,1% em 12 meses. Ao final de março, o indicador estava em 99,4%. Neste caso, o índice abaixo de 100% mostra que a companhia teve lucro operacional, e quanto menor o indicador, melhor o resultado. O Índice Combinado Ampliado fechou o segundo trimestre em 87,6%, ante 96% do ano passado, e 99,2% do primeiro trimestre.



A SulAmérica registrou um aumento de 7,5% no número de segurados de saúde em 12 meses, para 3,849 milhões. Em relação ao final de março, no entanto, houve recuo de 2,2%. No caso do seguro de vida, houve queda de 2,1% em 12 meses, e de 0,6% em três meses.