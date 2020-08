Inflação em BH fica em 3,28% nos últimos doze meses

A batata inglesa foi o produto com maior queda no último més, mas preço ficou 20% mais caro em um ano (foto: kentant)





Em um ano a inflação em Belo Horizonte subiu 3,28%, segundo pesquisa do Instituto IPEAD/UFMG, abaixo da meta de 4% definida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano de 2020. O custo de vida, medido pelo Índice de Preços ao Consumidor-IPCA/IPCR, apresentou um recuo de 0,17% no mês de julho, em relação a junho. O resultado foi obtido a partir da pesquisa de preços dos produtos e serviços agrupados em 11 itens, as maiores altas foram para energia elétrica, 2,71% e da gasolina comum 2,51% . As maiores queda foram registradas no setor de excursões 5,28% e lanche 3,82%.

O custo da cesta básica apresentou a segunda queda consecutiva em julho(-2,03%), custando R$ 461,80 no mês, representando 44,19% do valor do salário mínimo. Os produtos com maior queda foram a batata inglesa, -35,08%, e o tomate santa cruz -14,22% no mês. Em um ano a batata teve uma elevação de 20,67% e o tomate recuo de -10,04%. O leite pasteurizado foi o produto com maior alta no mês 3,92 % em um ano alta de 14,73%. O cálculo do custo da cesta básica representa os gastos com a alimentação de um trabalhador adulto.





Segundo a pesquisa a taxa Selic permanece com o menor valor na série histórica do indicador, 2,25% ao ano. As taxas médias de juros praticadas para pessoa física apresentaram queda na maioria dos setores ao serem comparadas às taxas do mês de junho, sendo o maior destaque a taxa de construção civil (imóveis construídos). Os imóveis na planta, tiveram um a alta de 0,21% e o financiamento imobiliário, 0,64%. O cartão de crédito é o que apresenta os índices mais altos de juros, 10,30% ao mês. O crédito rotativo, 9,93% ao mês.





Para pessoa jurídica, a maioria das taxas apresentou alta. As taxas de captação, na maior parte, apresentaram queda em relação ao mês anterior, mas vale destacar a grande elevação do CDB (0,52%). A conta garantida teve a maior alta 2,92%, e a mais baixa foi de capital de giro (0,83%) próximo das taxas das antecipações de faturas de cartão de crédito (0,84%).





A pesquisa mensal sobre taxas de juros praticadas em Belo Horizonte tem como resultado uma síntese das taxas praticadas nos empréstimos para os diversos setores da economia, e na captação. É um balizador capaz de auxiliar a população na tomada de decisão quanto ao momento adequado para contrair empréstimos ou aplicar recursos, o custo de cada tipo de empréstimo e a remuneração das principais opções de aplicação.